Quadrilha de MT especializada em roubo de peças de caminhão é alvo de operação em MS

Um morador de Ponta Porã, que fazia parte de uma quadrilha especializada no roubo de peças de caminhão, foi alvo da Operação Vespertílio, deflagrada pela Polícia Civil de Rio Verde, em Goiás, na terça-feira (6).

A quadrilha, instalada em Mato Grosso e que se deslocava até Rio Verde para a prática dos crimes, praticava os furtos durante a noite. O grupo criminoso roubava módulos de caminhão avaliados em R$ 20 mil.

Em uma das ações, o grupo chegou a realizar disparos contra um segurança.

Além da residência em Ponta Porã, também foram cumpridos mandados em Cuiabá (MT) Cáceres (MT), Rondonópolis (MT), São Paulo (SP), Guapiaçu (SP) e Vilhena (RO). A Justiça expediu 28 ordens judiciais contra os investigados.

Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão e oito mandados de prisão preventiva, envolvendo 80 policiais civis, com apoio das Polícias Civis de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e São Paulo.

Os investigados responderão pelos crimes de furto qualificado durante o repouso noturno, latrocínio tentado e associação criminosa.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também