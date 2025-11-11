Menu
Polícia

Quadrilha de Nova Andradina aplicava golpe do 'falso advogado' em Santa Catarina

Mulher foi presa e operação 'Alvará Fantasma' desmantelou criminosos, que causaram prejuízos de até R$ 170 mil

11 novembro 2025 - 10h38Luiz Vinicius
Mulher foi presa em Nova AndradinaMulher foi presa em Nova Andradina   (Divulgação/PCMS)

Quadrilha que atuava em Nova Andradina, mas aplicava golpe do 'falso advogado' em Santa Catarina, onde deixou um prejuízo de até R$ 170 mil, foi alvo de operação da Polícia Civil catarinense, com apoio de Mato Grosso do Sul e do Piauí, na manhã desta terça-feira, dia 11.

Durante a ação policial, uma mulher, de 35 anos, foi presa na cidade sul-mato-grossense. Ao todo foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de prisão.

A investigação, iniciada em junho deste ano, em Florianópolis, revelou um esquema de estelionato do "falso advogado", no qual uma das vítimas catarinenses sofreu prejuízo de cerca de R$ 100 mil. Durante as diligências, apurou-se que a quadrilha operava a partir de Nova Andradina e já havia aplicado golpes em pelo menos outras três vítimas em Santa Catarina, gerando danos superiores a R$ 170 mil.

Os criminosos utilizam aplicativos de mensagens para se passar por advogados, empregando fotografias, nomes e registros reais da OAB para conferir aparência de legitimidade. 

As vítimas são convencidas a efetuar pagamentos supostamente relacionados a custas processuais ou alvarás judiciais, baseando-se em documentos falsificados com timbres e assinaturas simuladas do Poder Judiciário.

Durante a ação, foi apreendido o celular utilizado nas fraudes, bem como outros aparelhos pertencentes aos suspeitos, que servirão para aprofundar as investigações. A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 300 mil em cada uma das 63 contas bancárias vinculadas aos investigados.

