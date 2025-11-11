Quadrilha de Nova Andradina aplicava golpe do 'falso advogado' em Santa Catarina

Quadrilha que atuava em Nova Andradina, mas aplicava golpe do 'falso advogado' em Santa Catarina, onde deixou um prejuízo de até R$ 170 mil, foi alvo de operação da Polícia Civil catarinense, com apoio de Mato Grosso do Sul e do Piauí, na manhã desta terça-feira, dia 11.

Durante a ação policial, uma mulher, de 35 anos, foi presa na cidade sul-mato-grossense. Ao todo foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de prisão.

A investigação, iniciada em junho deste ano, em Florianópolis, revelou um esquema de estelionato do "falso advogado", no qual uma das vítimas catarinenses sofreu prejuízo de cerca de R$ 100 mil. Durante as diligências, apurou-se que a quadrilha operava a partir de Nova Andradina e já havia aplicado golpes em pelo menos outras três vítimas em Santa Catarina, gerando danos superiores a R$ 170 mil.

Os criminosos utilizam aplicativos de mensagens para se passar por advogados, empregando fotografias, nomes e registros reais da OAB para conferir aparência de legitimidade.

As vítimas são convencidas a efetuar pagamentos supostamente relacionados a custas processuais ou alvarás judiciais, baseando-se em documentos falsificados com timbres e assinaturas simuladas do Poder Judiciário.

Durante a ação, foi apreendido o celular utilizado nas fraudes, bem como outros aparelhos pertencentes aos suspeitos, que servirão para aprofundar as investigações. A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 300 mil em cada uma das 63 contas bancárias vinculadas aos investigados.

