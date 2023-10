Quadrilha é presa com uma tonelada de drogas em ônibus escolar em Campo Grande

Dois homens, de 36 e 56 anos, e duas mulheres, de 32 e 50 anos, foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas ao criarem um esquema para tentar deixar um ônibus escolar com mais de uma tonelada de drogas em Campo Grande. Eles foram flagrados e detidos pelo Batalhão de Choque durante a terça-feira (10).

Segundo consta no boletim de ocorrência, a desconfiança dos policiais aconteceu enquanto realizavam patrulhamento e diligências na região da BR-060, próximo ao Assentamento Santa Mônica, quando o motorista do ônibus fez uma conversão e quase causou um acidente ao entrar em uma estrada vicinal.

Após o acompanhamento, ele foi abordado e logo os militares sentiram um forte odor e durante a fiscalização, encontraram vários tabletes no assoalho do veículo. O suspeito afirmou que receberia R$ 2 mil para entregar o ônibus com as drogas em Campo Grande, vindo de Maracaju.

Ele também 'dedurou' as outras pessoas envolvidas no esquema. Duas mulheres estavam em um Fiat Uno e a pessoa que pagaria pelo serviço estava em um Chevrolet Ônix. Após algumas horas, ambos foram encontrados e detidos também.

O homem que realizaria o pagamento negou o envolvimento, mas foi desmascarado pelo condutor do ônibus com uma ligação. As mulheres, em suas versões, disseram que apenas estavam acompanhando o suspeito até Campo Grande e receberiam pela quantia.

No total, o Batalhão de Choque apreendeu 1,4 tonelada de maconha, distribuídos em 1.597 tabletes que foram entregues na Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).

