Menu
Menu Busca segunda, 15 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Quadrilha é presa em flagrante com caminhão boiadeiro furtado no Paraná

O veículo foi furtado durante a madrugada no estado vizinho, quatro pessoas foram detidas

15 setembro 2025 - 18h22Taynara Menezes
Caminhão furtadoCaminhão furtado   (Foto: Polícia Civil)

Uma quadrilha foi presa em flagrante na manhã, desta segunda-feira (15),  pela Delegacia de Iguatemi, em Mato Grosso do Sul, com um caminhão boiadeiro furtado durante a madrugada na cidade de Umuarama, no Paraná.

A prisão ocorreu após a polícia receber denúncia sobre o caminhão estacionado próximo ao frigorífico Iguatemi Foods. Dois homens, de 19 anos, foram encontrados no local e, em consulta à polícia do Paraná, o veículo foi confirmado como produto de furto.

Durante a abordagem, um veículo de apoio tentou fugir pela rodovia MS-386, mas acabou sendo interceptado na entrada da Aldeia Porto Lindo. No carro estavam o motorista, 25 anos, e uma passageira, também de 25.

Os envolvidos admitiram que receberam R$ 2 mil para acompanhar o transporte do caminhão até Sete Quedas (MS). O caso segue sob investigação.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Para se vingar após ser impedido de furtar fios, ladrão ateia fogo em casa da Capital
Mais um caso de estupro de vulnerável aconteceu em MS
Polícia
Estupro de criança de 4 anos em escola é investigado pela polícia em MS
Homem morre queimado ao atear fogo no próprio corpo em Ponta Porã
Polícia
Homem morre queimado ao atear fogo no próprio corpo em Ponta Porã
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
AGORA: Idoso morre ao ser esfaqueado pelo irmão esquizofrênico em Campo Grande
Ele teria se jogado na tarde desta segunda
Polícia
JD1TV: Estudante de medicina fica em estado grave ao cair do 4° andar de prédio na fronteira
A colisão aconteceu após o motociclista furar o 'Pare'
Polícia
JD1TV: Motociclista 'voa e rola' após colisão grave em Rio Brilhante
Ele seguia de moto quando perdeu o controle de direção
Polícia
Brasileiro morre em acidente de moto na fronteira
Homem joga celular na esposa e acerta cabeça da filha de 2 anos em Ponta Porã
Polícia
Homem joga celular na esposa e acerta cabeça da filha de 2 anos em Ponta Porã
A briga aconteceu durante a madrugada
Polícia
JD1TV: Jovem quase fica pelada durante briga em boate famosa da Afonso Pena
Todo material apreendido com o homem
Polícia
Homem é preso aplicando golpes com uso de "chupa-cabra" em caixas eletrônicos

Mais Lidas

A briga aconteceu durante a madrugada
Polícia
JD1TV: Jovem quase fica pelada durante briga em boate famosa da Afonso Pena
Luiz deixou o hospital sem receber alta médica
Polícia
Homem que fugiu de hospital é encontrado morto no matagal em Três Lagoas
A jovem faleceu no domingo (14)
Polícia
Campo-grandense morre em faculdade federal do Rio Grande do Sul
Foto: TJMS
Justiça
Justiça Itinerante divulga calendário para o segundo semestre de 2025