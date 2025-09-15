Quadrilha é presa em flagrante com caminhão boiadeiro furtado no Paraná

Uma quadrilha foi presa em flagrante na manhã, desta segunda-feira (15), pela Delegacia de Iguatemi, em Mato Grosso do Sul, com um caminhão boiadeiro furtado durante a madrugada na cidade de Umuarama, no Paraná.

A prisão ocorreu após a polícia receber denúncia sobre o caminhão estacionado próximo ao frigorífico Iguatemi Foods. Dois homens, de 19 anos, foram encontrados no local e, em consulta à polícia do Paraná, o veículo foi confirmado como produto de furto.

Durante a abordagem, um veículo de apoio tentou fugir pela rodovia MS-386, mas acabou sendo interceptado na entrada da Aldeia Porto Lindo. No carro estavam o motorista, 25 anos, e uma passageira, também de 25.

Os envolvidos admitiram que receberam R$ 2 mil para acompanhar o transporte do caminhão até Sete Quedas (MS). O caso segue sob investigação.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também