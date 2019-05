Quadrilha é presa pela PRF com carros roubados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens com duas caminhonetes roubadas e um casal que realizava serviço de batedores em Anastácio.



Durante fiscalizações realizadas no km 486 da BR-262, a polícia abordou o motorista de um GM Cobalt, com placas de Belo Horizonte (MG). O condutor de 47 anos, e a passageira de 35 anos, se mostraram nervosos e foram contraditórios ao responder as perguntas dos policiais.



Em outro ponto da rodovia, outra equipe da PRF abordou uma caminhonete S10, de placas aparentes de Sarandi (PR), conduzida por um homem de 21 anos. O rapaz não soube responder sobre a origem da caminhonete.



O veículo era roubado e as placas originais de Colorado (PR), com boletim de ocorrência registrado no sábado (11).



O motorista da caminhonete revelou que o Cobalt realizava o serviço de batedor e teria um terceiro automóvel, também furtado, que estava sendo transportado, que após buscas, foi localizado conduzido por um homem de 26 anos.



Os agentes confirmaram que a caminhonete era furtada, com registros de boletim de ocorrência. O grupo informou que viajariam até a Bolívia, onde entregariam os veículos e receberiam R$ 7,5 que seria dividido entre os quatro.



Os envolvidos foram presos e encaminhados com os automóveis para a Delegacia de Polícia Civil em Anastácio.

