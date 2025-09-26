Quadrilha que fez arrastão de caminhonetes é presa em Campo Grande

Quadrilha especializada no furto de caminhonetes foi desarticulada e presa pela Polícia Civil, durante essa semana, em Campo Grande. Os veículos levados pelos criminosos se tratavam de Toyota Hilux e SW4.

A prisão aconteceu após uma força-tarefa envolvendo a Defurv (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos), com apoio do Garras (Delegacia Especializada de Repressão à Roubo a banco, Assaltos e Sequestros), Delegacia de Maracaju, Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil de São Paulo.

Entre os casos apurados estão furtos de uma Hilux no dia 20 de setembro, de uma SW4 no dia 22, de outra Hilux entre os dias 21 e 22 e de mais uma SW4 entre os dias 22 e 23, todos na Capital.

As investigações apontam que a quadrilha planejava furtar ao menos dez caminhonetes para atender à demanda do crime organizado na região de fronteira.

Durante o trabalho investigativo, os policiais identificaram que um Fiat Uno Sporting dava suporte ao grupo criminoso, circulando nas madrugadas em que os delitos ocorreram. Câmeras de segurança flagraram o momento em que um dos envolvidos desembarca do carro e subtrai uma das caminhonetes.

Na madrugada de 23 de setembro, por volta das 2h, após monitoramento contínuo, os investigadores interceptaram uma Toyota SW4 branca que havia acabado de ser furtada na Rua Abrão Julio Rahe. Dois integrantes foram presos em flagrante, com o veículo e com o Fiat Uno de apoio. Dentro da caminhonete, a Polícia Civil apreendeu dispositivos eletrônicos para ligação direta, uma chave de fenda adaptada e uma chave virgem de Hilux.

Poucas horas depois, às 4h50, os policiais localizaram outro integrante da quadrilha em um hotel da Avenida Afonso Pena. No quarto, foram encontrados pertences de uma das vítimas. Um quarto criminoso tentou fugir de avião para São Paulo, mas acabou preso no Aeroporto Internacional de Guarulhos com apoio da Polícia Civil paulista.

