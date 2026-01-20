Menu
Quadrilha que fraudou R$ 4 milhões em golpes da 'maquininha' é presa em Campo Grande

Associação criminosa atuava há três anos com crimes de lavagem de dinheiro

20 janeiro 2026 - 11h23Luiz Vinicius
Máquinas, cartões e até armas foram apreendidasMáquinas, cartões e até armas foram apreendidas   (Divulgação/PCMS)

Pelo menos cinco pessoas, membros de uma quadrilha, foram presas nesta terça-feira, dia 20, após a deflagração da Operação Chargeback, feita pela Polícia Civil, em Campo Grande, em razão de crimes de fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de capitais.

Os valores angariados pela associação criminosa em prejuízo da instituição financeira, até o momento, já ultrapassam a astronômica quantia de R$ 4 milhões.

A investigação da Polícia Civil apontou que a quadrilha atuava há três anos, onde realizava fraudes envolvendo máquinas de cartão e cartões de crédito de terceiros.

A fraude consistia na realização de vendas simuladas pelo suspeito, cujo pagamento era realizado por cartões de crédito de terceiros, obtidos ilicitamente.

Assim, os suspeitos utilizavam a opção de “antecipação de valores” junto à instituição financeira, sendo que, posteriormente, o proprietário do cartão de crédito utilizado para a suposta venda realizava a contestação do pagamento, realizado de forma fraudulenta.

A Operação Chargeback cumpriu 15 mandados de busca e apreensão e 5 prisões cautelares.Também foi realizado o bloqueio judicial de quase R$ 2 milhões em contas bancárias dos integrantes do grupo criminoso.

Durante as diligências, foram apreendidos: uma arma de fogo (pistola Glock) com adulteração de numeração; um carregador de pistola comum; um carregador de pistola prolongado; aproximadamente 100 munições de arma de fogo, calibre 9mm; oito máquinas de cartão de crédito; aproximadamente 40 cartões de créditos em nome de indivíduos diversos; um veículo importado; aparelhos celulares; computadores, entre outros objetos.

