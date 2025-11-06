Quadrilha que promoveu arrastão em lojas de Chapadão do Sul é presa em Cuiabá

Quadrilha envolvida diretamente no roubo de várias lojas em Chapadão do Sul, na madrugada do dia 3 de novembro, foi presa pela Polícia Civil em Cuiabá, no Mato Grosso.

Equipe da delegacia de Chapadão do Sul já havia prendido um indivíduo em flagrante poucas horas após o crime e ele confessou que os demais integrantes do grupo estavam na capital mato-grossense.

A partir dessas informações, a equipe policial realizou diligências ininterruptas, deslocando-se até o município de Cuiabá, a fim de dar prosseguimento às investigações e localizar os demais integrantes do grupo criminoso.

Na capital mato-grossense, após intenso trabalho de inteligência e monitoramento, foram identificados e presos outros participantes da associação criminosa, além de recuperada grande quantidade de bens furtados, entre eles joias, celulares, tablets, relógios, equipamentos eletrônicos e dinheiro em espécie.

Também foi apreendido um emaranhado de joias cuja individualização continua sendo realizada pela equipe.

