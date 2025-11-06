Menu
Menu Busca quinta, 06 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Quadrilha que promoveu arrastão em lojas de Chapadão do Sul é presa em Cuiabá

Joias, celulares, tablets, relógios e equipamentos eletrônicos haviam sido levados na ação criminosa

06 novembro 2025 - 09h23Luiz Vinicius
Diversos produtos foram levadosDiversos produtos foram levados   (Divulgação/PCMS)

Quadrilha envolvida diretamente no roubo de várias lojas em Chapadão do Sul, na madrugada do dia 3 de novembro, foi presa pela Polícia Civil em Cuiabá, no Mato Grosso.

Equipe da delegacia de Chapadão do Sul já havia prendido um indivíduo em flagrante poucas horas após o crime e ele confessou que os demais integrantes do grupo estavam na capital mato-grossense.

A partir dessas informações, a equipe policial realizou diligências ininterruptas, deslocando-se até o município de Cuiabá, a fim de dar prosseguimento às investigações e localizar os demais integrantes do grupo criminoso.

Na capital mato-grossense, após intenso trabalho de inteligência e monitoramento, foram identificados e presos outros participantes da associação criminosa, além de recuperada grande quantidade de bens furtados, entre eles joias, celulares, tablets, relógios, equipamentos eletrônicos e dinheiro em espécie.

Também foi apreendido um emaranhado de joias cuja individualização continua sendo realizada pela equipe.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vítima não resistiu aos ferimentos
Polícia
Homem morre após ser atropelado por carro na MS-164, em Ponta Porã
Veículo capotou em uma rotatória
Polícia
PRF apreendeu mais de 1 tonelada de droga em perseguição contra dois carros na Capital
Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local do acidente
Polícia
Homem é encontrado morto em avançado estado de decomposição em casa no Tarumã
Carro só parou após a batida
Polícia
Perseguição termina com carro com drogas quebrando portão de churrascaria na Capital
Imagem Ilustrativa
Polícia
'Negrinha maldita': Funcionária de farmácia é alvo de racismo de morador de rua na Capital
Ilustrativa
Polícia
Alunos tiram nota baixa e tentam envenenar professoras com brigadeiro
Homem mete garrafa quebrada na esposa e acaba preso em Costa Rica
Polícia
Homem mete garrafa quebrada na esposa e acaba preso em Costa Rica
Idoso foi preso em flagrante
Polícia
Acusado de feminicídio de Aline em Jardim, idoso de 65 anos é preso pela PM
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Presa no Presídio Militar, advogada é ameaçada de morte por contrabandista na Capital
Mulher defende filho autista do marido e é espancada em cidade de MS
Polícia
Mulher defende filho autista do marido e é espancada em cidade de MS

Mais Lidas

Daniel Gracioso faleceu no acidente
Trânsito
VÍDEO: Campo-grandense é um dos três mortos em grave acidente em Ponta Porã
Sede da Depca, em Campo Grande
Polícia
Criança de 3 anos some durante festa de família e é achada desacordada na casa do primo
Imagem ilustrativa de pessoa idosa
Polícia
Filha abandona mãe idosa por não ter mais interesse de cuidá-la em Campo Grande
Favela -
Cidade
Campo Grande tem 20 mil famílias vivendo em favelas; audiência pública discute regularização