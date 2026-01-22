Quadrilha que vendia dinheiro falso pela internet é alvo de operação da Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (21), a Operação Sem Lastro, com o objetivo de desarticular uma quadrilha acusada de fabricar e comercializar cédulas falsas por meio da internet.

De acordo com as investigações, dois indivíduos residentes na Baixada Santista teriam montado um laboratório clandestino para a produção de notas falsas. O material ilícito, conforme apurado, era anunciado em plataformas online e distribuído para diversas regiões do país por meio do serviço postal dos Correios.

No curso das apurações, a Polícia Federal apreendeu mais de 20 encomendas enviadas via Correios que continham cédulas falsas e que, segundo a investigação, teriam sido remetidas pelos acusados a compradores em diferentes estados.

Como parte da operação, estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Federal de Jundiaí, em desfavor dos investigados, que residem nos municípios de Santos/SP e Praia Grande/SP.

