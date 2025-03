O quarto de uma casa ficou completamente destruído após pegar fogo durante a noite de domingo (9). O imóvel está localizado na Rua São Paulo, no Cristo Redentor, em Corumbá.

Conforme as informações do Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados por volta das 18h57 para atender a ocorrência.

O incêndio consumiu uma cama, um ventilador, roupas, um ar-condicionado e parte da rede elétrica do imóvel. As chamas também atingiram o forro do quarto, representando um grande risco de propagação para outros espaços da casa e para um estabelecimento comercial vizinho, uma barbearia.

Os militares utilizaram aproximadamente 1 mil litros de água, sendo possível conter o avanço do fogo, evitando danos ainda maiores. O trabalho de rescaldo foi realizado para garantir a segurança da estrutura e eliminar qualquer possibilidade de novo incêndio. Não houve vítimas e não há informações sobre a causa do fogo.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também