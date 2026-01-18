Menu
Polícia

Quase um ano após o crime, polícia prende suspeito de homicídio em Tacuru

Ele teria assassinado Jhonatan Benites Bogarin com golpes de faca

18 janeiro 2026 - 17h44
Homem foi preso quase um ano após o crimeHomem foi preso quase um ano após o crime   (Divulgação/PCMS)

Homem, de 26 anos, apontado como suspeito de cometer o crime de homicídio contra Jhonatan Benites Bogarin, de 26 anos, foi preso durante uma ação da Polícia Civil neste sábado, dia 17.

A captura ocorreu no distrito de Macaúba, em Dourados, durante ação da Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira), com apoio da Delegacia de Tacuru.

Segundo informado pela Polícia Civil, o crime de homicídio aconteceu no dia 19 de março de 2025, quando Jhonatan foi encontrado sem vida em um terreno na área central de Tacuru com ferimentos de facadas.

Os dados levantados pela Polícia Civil identificaram o suspeito como autor do homicídio. Na época, ele foi considerado foragido e a Justiça decretou sua prisão preventiva.

Ele foi localizado em Dourados e levado para a sede da DEFRON e posteriormente será recambiado ao sistema prisional.

