Quase uma tonelada de droga é incinerada em Corumbá

Um montante de 725kg de substâncias ilícitas, provenientes operações policiais, foram incineradas na manhã desta quinta-feira (1), por intermédio da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.

A operação de incineração ocorreu nas instalações de uma fábrica de cimento, sob a coordenação da Delegacia. Os entorpecentes abrangiam uma variedade de narcóticos, com destaque para cocaína e pasta base.

A grande maioria dessas apreensões foi resultado de apreensões das forças de segurança, incluindo a Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal.

O ato foi acompanhado pela Unidade Regional de Perícia de Corumbá, pela Vigilância Sanitária, bem como por um representante do Ministério Público.

