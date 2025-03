Quase uma tonelada de maconha Ã© apreendida em carga de carne

Agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreenderam 989 quilos de maconha, na manhã desta sexta-feira (7), próximo à cidade de Três Lagoas, na região Leste de Mato Grosso do Sul. A droga estava escondida em uma carga de carne.

Os policiais fiscalizavam na rodovia BR-262, quando abordaram um caminhão do tipo frigorífico. O motorista viajava com a esposa dele e disse que transportava uma carga de carnes. Durante vistoria na documentação e na carga, os policiais encontraram vários fardos escondidos embaixo de sacos com carne.

Questionado, o condutor confessou que transportava a carga de maconha de Campo Grande até Uberlândia, em Minas Gerais. A passageira disse que não sabia sobre o transporte da droga.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Três Lagoas.

