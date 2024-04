Quatro amigas e a maconha viajante: Grupo de mulheres é pego com droga na BR-163

Quatro mulheres, que não tiveram o nome divulgado, foram presas ao serem flagradas transportando drogas em um carro pela BR-163, Caarapó. As 'rainhas da verdinha' estavam transportando 501 Kg de maconha, 16 Kg de skunk.

Conforme as informações policiais, uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) estava fazendo fiscalização na via quando abordaram um Honda Fit, com quatro ocupantes. Durante a checagem dos equipamentos de segurança do veículo, foi solicitado à condutora que abrisse o porta-malas, neste momento, os policiais avistaram vários tabletes de maconha no interior do veículo.

A equipe também descobriu que o carro possuía um registro de roubo e furto, desde fevereiro de 2024, em Belo Horizonte (MG). A motorista e uma passageira foram presas.

Em seguida os policiais abordaram um Hyundai/HB20, também em checagem aos equipamentos de segurança, ao ser solicitado que a motorista abrisse o porta-malas, foram encontrados mais tabletes de maconha. A condutora e uma passageira foram presas.

As ocorrências foram encaminhadas à Polícia Civil em Caarapó.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também