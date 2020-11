Quatro corpos são encontrados enterrados em vala na fronteira

Sarah Chaves com informações da Rádio Imperio e Ponta Porã Informa

Quatro corpos foram encontrados na manhã desta quinta-feira (26), enterrados em valas na região da Colônia Virgem de Caacupê, em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Mato Grosso do Sul através de Ponta Porã.

O Corpo de Bombeiros se deslocaram até o local e encontraram os corpos a medida que foram escavando o solo. Conforme a Rádio Imperio, da região paraguaia, as vítimas podem estar ligadas com os carros encontrados incendiados na terça-feira (24), sendo um da Toyota e outro Wolkswagem, na localidade que une as cidades de Pedro Juan Caballero e Zanja Pyta.

As prováveis vítimas são Felipe Bueno, Muriel Correia, Riad Salem e uma pessoa chamada Gustavo. Há evidências de que teriam sido torturados, pois os corpos apresentam sacos em suas cabeças e marcas no pescoço. Uma mãe chegou ao local e identificou um dos corpos como sendo do seu filho.

