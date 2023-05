Quatro estupradores foram presos em operação da Depca em MS

Pelo menos quatro pessoas foram presas durante a 'Operação Caminhos Seguros' da Polícia Civil, por meio da Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), realizada nos dias 4, 5 e 7 deste mês em vários cidades de Mato Grosso do Sul.

As prisões, segundo a polícia, aconteceram em Campo Grande, Três Lagoas e uma aldeia em Japorã.

Trata-se de três sentenças definitivas, de 8, 10 e 12 anos e 1 prisão preventiva, por estupro de vulnerável.

Além das prisões, a DEPCA fiscalizou 50 locais identificados como pontos de eventual exploração sexual de crianças e adolescentes nas cidades de Sidrolândia, Maracaju, Dourados, Douradina, Água Clara, Selvíria, Três Lagoas, Itaquiraí, Eldorado e Japorã.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também