Quatro pessoas sÃ£o atropeladas por motociclista em rotatÃ³ria

Um motociclista bateu em um grupo de quatro pessoas, incluindo uma criança na noite de sábado (11) em Dourados.



As equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados para atender a ocorrência na Avenida Presidente Vargas, região da rotatória da empresa Planacon, em Dourados.



Os envolvidos não tiveram a identidade revelada, mas conforme apurado pelo Dourados News, um homem seguia a pé na região acompanhado da mulher, uma criança de sete anos de idade e um rapaz, quando foram atropelados pela motocicleta.



O homem foi socorrido e levado ao Hospital da Vida em estado grave, enquanto as outras vítimas tiveram apenas ferimentos leves.



Deixe seu Comentário

Leia Também