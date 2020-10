Quatro pessoas são presas em operação contra exploração sexual de crianças e adolescentes

Brenda Assis, com informações da assessoria

A Polícia Civil por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) realiza nesta quinta-feira (29), a Operação “Deep Caught 3”. O nome se refere ao trabalho investigativo realizado pela Polícia Civil no ambiente da Deep Web e com a consequente localização e captura de autores de crimes praticados contra crianças e adolescentes.

A operação cumpriu quatro mandados de busca e apreensão, que resultaram em quatro prisões em flagrante, apenas na cidade de Campo Grande, e é coordenada pela Depca desde as primeiras horas da manhã. Durante as buscas os policiais localizaram materiais contendo pornografia infanto-juvenil.

As equipes foram em busca de acusados de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados por meio de downloads na internet, após investigações que duraram cerca de três meses.

Os mandados de busca e apreensão foram identificados com base em elementos informativos coletados em ambientes virtuais com indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.

Os indivíduos foram autuados pela prática dos delitos dos artigos 241-A (compartilhamento de conteúdo pornográfico infanto-juvenil ) e 241-B (armazenamento do mesmo conteúdo ilícito) do ECA. Foram presos um sargento do exército, um policial militar e advogado criminalista, um estudante e um cozinheiro.

No Brasil, a pena para quem armazena esse tipo de conteúdo varia de 1 a 4 anos de prisão, de 3 a 6 anos pelo compartilhamento e de 4 a 8 anos de prisão pela produção de conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual.

Os presos foram levados para a Depca onde ficarão à disposição da Justiça.

Deixe seu Comentário

Leia Também