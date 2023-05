Quatro são presos após ficar 'fazendo graça' com arma no Estrela Park

Quatro homens, de 19, 25, 31 e 39 anos de idade, foram presos em flagrante após efetuar vários disparos de arma de fogo para o alto na Rua João Lino de Oliveira, no Residencial Estrela Park, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o endereço indicado, pois os ocupantes de um veículo sedã prata estariam efetuando disparos em via pública pela região.

Durante as rondas pelas ruas do bairro, as equipes encontraram com um Citroën XSara Picasso ocupado por cinco pessoas. A primeira vista, na busca pessoal, nada foi encontrado, mas durante a fiscalização no veículo um revólver calibre 38 foi localizado no assoalho do motorista, junto com uma pochete camuflada contendo 21 munições do mesmo calibre dentro.

Quando perguntado ao motorista e dono do carro, o mesmo contou que adquiriu a arma por R$ 5.500,00. Porém, apesar de ser questionado, não quis revelar de quem comprou o revólver. Para a polícia, ele informou ainda que não teria efetuado nenhum disparo.

Os responsáveis pelos tiros foram os três passageiros do veículo, sendo que um disparou duas vezes e os outros apenas uma. O condutor e outro rapaz não teriam efetuado disparos.

Diante da situação, o motorista e os três que efetuaram disparos foram presos e encaminhados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo.

