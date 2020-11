Quatro traficantes são presos com 187 quilos de maconha e 1,7 quilos de cocaína

Quatro traficantes foram presos, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com 187 kg de maconha e 1,7 kg de cocaína, nesta quarta-feira (05) em Ponta Porã, que fica a 314 quilômetros de Campo Grande.

Conforme a PRF, as prisões aconteceram no km-68 da BR-463. Durante uma fiscalização, os agentes abordagem em dois ocupantes de 31 e 46 anos de um veículo Ford Ka, com placas de São Paulo. Segundo a polícia, os dois confessaram que atuavam como batedores de um veículo Ford Ecosport, também com placas de São Paulo, que seguia logo atrás.

Posteriormente foi feita abordagem ao Ecosport, onde havia duas mulheres, de 33 e 46 anos. No veículo foram encontrados o entorpecente. A passageira disse que buscaram a droga em Ponta Porã e levariam até Sorocaba (SP) e Campinas (SP). Todos foram presos e encaminhados à delegacia da Polícia Federal, em Ponta Porã.

