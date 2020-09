Queda de árvore queimada em rodovia causa acidente que deixa 12 mortos

Sarah Chaves, com informações do G1

Uma batida frontal entre um caminhão e uma van na madrugada deste domingo (20), na BR-365 deixou 12 mortos e 1 ferido em Patos de Minas (MG).

Segundo os bombeiros, os mortos são 11 passageiros que estavam na van, que seguia para Patrocínio (MG), e o motorista do caminhão, que tem placa de Itabaiana (SE), conforme divulgado pelo G1.

Um passageiro da van de 26 anos foi socorrido para o Hospital Regional de Patos de Minas em estado grave, com ferimentos na cabeça, no abdome e no joelho.

Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Patos de Minas, que ainda não divulgou a identidade de todas das vítimas, apenas uma foi identificada.

O corpo do motorista da van, de 27 anos, e dos passageiros que morreram serão levados para as cidades de São João de Minas, Varzelândia, Brasília de Minas e Januária, todas no norte de Minas. Já o corpo do condutor do caminhão, de 31 anos, será encaminhado para Itabaiana, no Sergipe.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é que o motorista da van tentou desviar de uma árvore que caiu na pista por conta de uma queimada e atingiu o caminhão que estava no sentido contrário.



