“Quero o assassino no presídio para ver como é lá”, diz mãe de skatista morto

Eleida Maria de Freitas, 53 ano, mãe do skatista, Bruno de Freitas, de 31 anos, quer que o responsável pela morte do seu filho seja preso e cumpra pena em uma penitenciária “para ver como é lá dentro”. A vítima foi morta depois de ser esfaqueada quando estava caminhado de skate no Bairro José Tavares, em Campo Grande noite desta terça-feira (14).

“Eu recebi o telefonema quando estava na igreja, foi muito triste chegar ao local do crime e ver meu filho morto. Ninguém queria que eu tirasse o lençol que cobria o meu filho, mesmo assim e tirei, queria vê - lo. É muito triste essa situação”, disse.

“Eu quero que o responsável por isso pague pelo que fez, que seja levado para um presídio para ver como é lá dentro”, protestou.

Ainda de acordo com Eleida, o criminoso conhecia o seu filho, mas ela não sabe o nome do assassino. Conforme registrado no boletim de ocorrência, o motivo do crime seria uma desavença do passado entre a vítima e autor.

De acordo com os relatos da mãe, Bruno estava em liberdade condicional, ele cumpria pena por violência doméstica previsto na Lei Maria da Penha. Freitas deixou dois filhos, um de três anos e o outro de 7 anos.

“Muito triste isso, meu filho estava tranquilo, como sempre foi. Ele em de casa com a namorada e resolveu dar uma volta, e acabou sendo assassnado. Agora o filho mais velho dele terá que enterrar o pai, lamentável”, afirmou.

O Crime

Segundo o boletim de ocorrência, Bruno Eduardo Ferreira de Freitas seguia pela rua jornalista Raimundo Alves Filho no Bairro José Tavares, na noite de terça-feira (14), quando foi atacado e esfaqueado no peito, pelo suspeito que estava acompanhado de mais dois homens, os três estavam em duas motocicletas.

De acordo com a polícia, o suspeito já foi identificado e o caso registrado como homicídio na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), no centro.

