'Quieta, senão te mato': Dupla aproveita escuridão de rua e rouba jovem no Aero Rancho

Jovem, de 18 anos, procurou a delegacia na noite desta quinta-feira (12) para denunciar o roubo do celular que sofreu na rua Tropical, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. Os suspeitos são dois homens, com um deles armado com uma faca.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima estava transitando pela via pública, com baixa iluminação, quando os dois indivíduos se aproximaram e anunciaram o assalto. "Fica quieta, passa o celular, senão eu te mato".

Temendo por algo pior, a jovem não resistiu e passou o celular e viu a dupla fugir do local. Ela relatou na delegacia que possuía um aplicativo que rastreava o aparelho e ele foi visto pela última vez na rua Gerbera, também no bairro Aero Rancho.

Sobre as características da dupla, ela afirmou que devido à baixa iluminação, conseguiu visualizar apenas que o homem que portava faca tinha estatura baixa, cerca de 1,65m, cor negra e trajava casaco de moletom de cor preta.

O caso foi registrado como roubo, se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca.

