Quinto dia: Homem que sumiu sábado segue sendo procurado em São Gabriel do Oeste

Hoje (17), faz cinco dias que Hosmar Campos, de 57 anos, está sendo procurado em São Gabriel do Oeste. Ele desapareceu durante o último sábado (13), na região do Fala Verdade.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Idest, a motocicleta Honda Biz vermelha da vítima foi encontrada abandonada cerca de 10 quilômetros distante da Granja Brejão, em estradas vicinais da localidade onde ele já residira.

Familiares, amigos, equipes do Corpo de Bombeiros, Canil do Batalhão de Choque da Polícia Militar, Polícia Militar Ambiental (PMA) e Polícia Civil, se juntaram para realizar as buscas. Até mesmo um helicóptero da PM já foi usado para tentar localizar Hosmar.

No entanto, seu paradeiro ainda é desconhecido. Por isso, quem tiver informações a respeito deve entrar em contato com a polícia ou o Corpo de Bombeiros. Além disso, a filha de Hosmar disponibilizou seu telefone para contato, sendo o (67) 9 9981-3741.

