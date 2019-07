Rádio Clube paga boleto falso de R$ 20 mil e tem luz cortada

O Rádio Clube Campo Grande, teve a energia cortada, mesmo após pagar um boleto há 10 dias de pouco mais de R$ 20 mil. O problema, é que o boleto se tratava de um golpe o que levou o corte do fornecimento no local na tarde de segunda-feira (29).

Em entrevista ao JD1 Notícias, o presidente do Rádio Clube, Renato Pereira conta que o setor financeiro recebeu o boleto por email e aparentava ter todos os critérios de legalidade. O documento foi pago.

Segundo informado ao clube, que denunciou à Polícia Civil, a empresa que recebeu o valor é de Recife, no Pernambuco, e não a concessionária de energia de Campo Grande.

Com o corte da energia, a unidade na Rua Padre João Crippa, a mais antiga, ficou desabastecida de 12h de ontem até por volta do mesmo horário dessa terça-feira (30). A falta de energia fez o estabelecimento fechar às 18h, quatro horas antes do normal, que é às 22h.

De acordo com o presidente, o atendimento da Energisa foi rápido. “Primeiro, nos pagamos o boleto correto para restabelecer a energia e depois fomos à polícia registrar o boletim de ocorrência. O próximo passo é acionar o Ministério Público e o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO)”, explicou.

Segundo o registro policial, o suposto boleto de energia foi pago dia 9 de julho. Apesar disso, foi surpreendido pelo corte do abastecimento.

O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) como estelionato.

