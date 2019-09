Rapaz assedia mulher na rua e se masturba na frente da vítima

Marcelo Medina Falcão, 21 anos, foi acusado de importunação sexual, após seguir uma mulher de 32 anos, assedia-la verbalmente e se masturbar na frente da vítima. Caso ocorreu no final da manhã de quinta-feira (5), na rua Coronel Pilad Rebua, centro de Bonito.

De acordo com o Boletim de ocorrência (B.O), a vítima achou no primeiro momento que seria assaltada, pois o autor parou perto dela de olho em sua carteira e celular. Segundo ela, baixou a cabeça e começou a andar rápido, pois não havia ninguém na rua para pedir ajuda.

Segundo informações do B.O, em certo momento, Marcelo passou a chamá-la de gostosa e começou a se masturbar na frente da vítima. Ela teria ficado em estado de choque, paralisada com o ato que durou alguns minutos.

Após o ato o rapaz pegou a bicicleta e saiu do local dando risadas. Ao chegar em seu serviço, a vítima contou que chorou muito e ficou com medo, pois nunca tinha passado por esta situação.

Na manhã de ontem (6), ela se deparou com o autor do crime ao levar seu filho à escola. Apavorada, começou a gritar, mas o rapaz fez a mesma coisa do dia anterior: a chamou de gostosa e se masturbou em frente à vítima.

A mulher procurou a polícia e soube posteriormente pelas redes sociais que o autor do crime tinha sido preso em flagrante. Ela foi até à Delegacia Policial de Bonito e reconheceu o rapaz que deverá responder criminalmente pelos atos.

