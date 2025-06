Rapaz com esquizofrenia mata próprio pai a facadas no Pedrossian

Hugo Abel Heyn, de 69 anos, foi assassinado com golpes de faca no final da noite desta quinta-feira (26), no Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande. O autor é o próprio filho, Sahu Abel Heyn, de 35 anos, diagnosticado com esquizofrenia e fugiu do local.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o rapa teve um surto momentos antes do crime e chegou a realizar ameaças para o pai, dizendo "o que você está olhando", e "ainda vou fazer pedacinhos de você".

Hugo chegou a rir da situação enquanto estava deitado no quarto. A ação teria desagradado o rapaz, que chegou a dizer "tá duvidando, vou fazer agora". Nisso, a testemunha que estava na casa fechar a janela e trancar a porta, porém, Sahu arrombou a porta e foi em direção ao pai.

Armado com uma faca, ele desferiu vários golpes, atingindo o tórax e braços da vítima, que mesmo caída, ainda recebeu chutes na cabeça. A testemunha conseguiu saiu da casa e pedir ajuda para familiares que moram perto e nesse meio tempo, o suspeito deixou o local.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, contudo, Hugo não resistiu. A Polícia Militar foi acionada e realizou rondas, mas não encontrou Sahu.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local dos fatos e realizaram os trabalhos de praxe, registrando o caso como homicídio qualificado por motivo fútil.

