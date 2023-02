Rapaz com várias passagens escapa de atentado a tiros no Los Angeles

Um rapaz, de 27 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na noite deste domingo (26) e conseguiu escapar de forma ilesa dos vários disparos direcionados a ele na rua Lauro Muller, no Jardim Los Angeles, em Campo Grande. Os tiros foram feitos por dois indivíduos em uma motocicleta.

Segundo o boletim de ocorrência, a esposa contou para a Polícia Militar que seu esposo estava chegando em casa, quando foi surpreendido com a presença dos dois suspeitos em uma moto, de cor preta.

Ainda conforme o relato, o garupa é quem teria efetuado os disparos e o rapaz conseguido fugir sem ser atingido. Quando a polícia procurou o nome da vítima, notou existir uma vasta extensa ficha criminal, como tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

A vítima não foi localizada, tampouco retornou para o local enquanto os militares estiveram pelo local. Alguns dos disparos realizados atingiu um veículo estacionado, que seria de propriedade do vizinho da vítima.

Pelo menos quatro cápsulas de pistola 9 milímetros foram encontradas por testemunhas e entregues aos policiais. A Perícia Científica chegou a ser acionada, mas como houve descaracterização da cena e por conta da chuva, não foi possível realizar os trabalhos técnicos.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

