Rapaz compra carro roubado por R$ 900 e acaba preso

Um jovem identificado como, Max Wenderson Rodrigues da Silva de 19 anos, foi preso por receptação ao ser flagrado com um carro roubado, na noite da última quarta-feira (18), em Campo Grande. Segundo a Polícia Militar, eles chegaram até o rapaz após uma denuncia anônima.

De acordo com o boletim de ocorrência, o flagrante com a prisão aconteceu por volta das 23 horas de ontem, em frente a uma borracharia, no bairro Aero Rancho. Quando os militares chegaram ao local, encontraram o carro e dentro do estabelecimento, três rapazes.

No momento do flagrante, os policiais se deparam com três suspeitos que estavam tentando adulterar as placas com fita isolante. Após verificar a numeração correta, os militares viram que se tratava de um carro roubado.

Um dos jovens, que estava na borracharia, disse que havia comprado o carro de um usuário de drogas por R$ 900, mas não falou quem seria esse suspeito. Devido ao flagrante, o rapaz foi preso e levado para a delegacia.

Deixe seu Comentário

Leia Também