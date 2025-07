Rapaz de tornozeleira vai parar em UPA após ser agredido a tijoladas na Capital

Rapaz, de 25 anos, usando tornozeleira eletrônica, foi agredido por pelo menos três indivíduos que ainda arremessaram tijolos na direção da vítima, durante a noite desta quinta-feira (10), na Vila Taquarussu, em Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada na via pública com diversas escoriações e um corte na perna esquerda.

Com a presença da Polícia Militar, ele relatou que foi agredido por três pessoas, desconhecendo as mesmas, e que ainda elas teriam atacado diversos tijolos contra ele, causando o ferimento na perna.

A vítima foi atendida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon.

Nenhuma testemunha foi localizada e o caso foi entregue na delegacia, sendo registrado como lesão corporal dolosa.

