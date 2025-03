Rapaz desmaia apÃ³s levar paulada e sÃ³ acorda no CRS Nova Bahia

Rapaz, de 25 anos, foi agredido a pauladas na noite deste domingo (30) no Tarcila do Amaral. Ele chegou a desmaiar e acordou somente quando foi socorrido e entregue para atendimento no CRS (Centro Regional de Saúde) Nova Bahia, em Campo Grande.

Informações do boletim de ocorrência apontam que a vítima não se lembra de muita coisa, apenas que estava andando pela rua Dorcelino Folador, quando foi atingido com a paulada na cabeça.

Na sequência do golpe, ele desmaiou e só conseguiu se recuperar quando estava na unidade de saúde. A equipe médica relatou que ele teve um ferimento na região ocipital e seria transferido para a Santa Casa.

Ninguém foi preso ou foram encontradas testemunhas que presenciaram os fatos.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também