Rapaz discute em bar, leva facada certeira no peito e morre no Parque do Lageado

Rapaz, de 28 anos, identificado apenas como Junior, morreu no final da noite deste sábado (13) após ser atingido com uma facada certeira no peito. Ele havia se envolvido em uma discussão em um bar na região do Parque do Lageado, em Campo Grande, e o suspeito até o momento não foi localizado.

Informações que constam no boletim de ocorrência, apontam que o irmão da vítima chegou pelo local e ouviu de testemunhas que o rapaz havia discutido com alguém no estabelecimento e na confusão, acabou recebendo uma facada no peito.

Mesmo ferido, ele tentou correr, mas 50 metros depois de onde foi ferido, acabou caindo e não resistiu aos ferimentos. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas ao chegar no local, apenas constatou o óbito do rapaz.

A faca utilizada no crime não foi localizada e a Polícia Científica teve seu trabalho prejudicado, pois o local não estava preservado em virtude da aglomeração de pessoas e familiares da vítima.

O caso foi registrado como homicídio simples na delegacia de plantão.

