Rapaz é assassinado a tiros dentro de residência em Ponta Porã

Rapaz identificado como Fernando Gustavo Rios Rivas, de 28 anos, foi assassinado a tiros no final da tarde deste domingo, dia 16, em uma residência em Ponta Porã - a 313 quilômetros de Campo Grande.
A princípio, havia outras pessoas na residência - já que o local estava com várias cadeiras. Porém, o alvo teria sido Fredy, como a vítima era conhecida, que foi encontrado sem vida caído na casa.
Autoridades e equipe de socorro foram acionados para o local, contudo, a vítima já não apresentava mais sinais vitais.
Ainda não há informações sobre motivação e autoria do crime. A polícia ouviu testemunhas sobre o fato.
O caso segue sob investigação da Polícia Civil e foi registrado como homicídio.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
VÍDEO: Indígenas entram em desespero com ataque que deixou um morto em Iguatemi
Polícia
Rapaz é esfaqueado e tem celular roubado em tentativa de latrocínio na Capital
Polícia
Idoso mata homem com facada certeira e foge após briga em bar de Campo Grande
Polícia
AGORA: Motociclista morre durante acidente grave em Campo Grande
Polícia
Motorista é preso com 300 caixas de vinhos contrabandeados na BR-163
Polícia
Briga entre alunos termina em agressão com tesoura em escola de Três Lagoas
Polícia
Ataque armado deixa um indígena morto e quatro feridos em Iguatemi
Polícia
Cinco são detidos por envolvimento na morte do padre Alexsandro em Dourados
Polícia
Jovem é encontrado inconsciente após briga em Campo Grande
Saúde