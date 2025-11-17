Rapaz é assassinado a tiros dentro de residência em Ponta Porã

Rapaz identificado como Fernando Gustavo Rios Rivas, de 28 anos, foi assassinado a tiros no final da tarde deste domingo, dia 16, em uma residência em Ponta Porã - a 313 quilômetros de Campo Grande.

A princípio, havia outras pessoas na residência - já que o local estava com várias cadeiras. Porém, o alvo teria sido Fredy, como a vítima era conhecida, que foi encontrado sem vida caído na casa.

Autoridades e equipe de socorro foram acionados para o local, contudo, a vítima já não apresentava mais sinais vitais.

Ainda não há informações sobre motivação e autoria do crime. A polícia ouviu testemunhas sobre o fato.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil e foi registrado como homicídio.

