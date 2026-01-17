Menu
Menu Busca sábado, 17 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Rapaz é assassinado a tiros em frente a tabacaria de Dourados

Ele estava acompanhado de um grupo de amigos enquanto bebia

17 janeiro 2026 - 10h12Luiz Vinicius
Vítima estava internada no Hospital da VidaVítima estava internada no Hospital da Vida   (Leandro Holsbach)

Leandro Cáceres Quintana, de 22 anos, foi assassinado a tiros na noite desta sexta-feira, dia 16, enquanto estava em frente a uma barbearia, no Parque das Nações, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

O irmão da vítima estava em uma distribuidora ao lado de onde as pessoas estavam consumindo bebida alcoólica, e ao escutar os disparos, efetuado por um dos integrantes do grupo, encontrou Leandro caído no chão.

Segundo o site Ligado na Notícia, a vítima foi socorrida pelo irmão, que colocou em um carro e encaminhou para atendimento em uma unidade de saúde.

Porém, um amigo que também esteve socorrendo Leandro, percebeu que ele chegou sem pulso a UPA.

A mãe de Leandro também contou que ouviu o disparo ao sair de casa, que fica perto do local. Ela encontrou o filho ferido no chão e viu um projétil próximo ao corpo. A munição foi recolhida e entregue aos policiais que atenderam a ocorrência.

O caso foi registrado como homicídio e será investigado pela Polícia Civil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Polícia
Idoso morre sem cirurgia e família acusa omissão médica por falta de salário na Santa Casa
Crime aconteceu em frente a uma tabacaria
Polícia
VÍDEO: Câmera flagrou momento em jovem é atingido por tiro em Dourados
GCM espanta trio de ladrões com tiros, que são presos em Campo Grande
Polícia
GCM espanta trio de ladrões com tiros, que são presos em Campo Grande
Combate aos incêndios ajudou a reduzir focos de calor
Polícia
MS reduz em 72% os focos de calor com reforço de ações preventivas
Casa onde aconteceu o crime
Polícia
MS registra primeiro feminicídio após homem assassinar esposa a tiros
Compras não foram pagas pela suspeita
Polícia
Funcionária de atacadista é presa por ajudar mulher a furtar R$ 500 em compras na Capital
Sede da DEPCA, em Campo Grande
Polícia
Adolescente leva tapa nas nádegas de pai de amiga em roda de tereré em Campo Grande
Um dos carros apreendidos - Foto: Divulgação
Polícia
Fiscalização da PRF em Bataguassu e Nova Alvorada do Sul apreende veículos com "muambas"
Flagrado pela cidade nu - Foto: Redes Sociais
Polícia
Nu e armado com faca, homem é preso após roubar moto em Aparecida do Taboado
Jovem de Ponta Porã é assassinado na frente da própria casa na fronteira com Paraguai
Polícia
Jovem de Ponta Porã é assassinado na frente da própria casa na fronteira com Paraguai

Mais Lidas

Motos apreendidas - Foto: Divulgação
Polícia
Polícia desmantela esconderijo de motos furtadas no bairro Nhanhá e prende casal
Foto: PMCG
Cidade
Funesp abre processo seletivo com salários de até R$ 6 mil em Campo Grande
Revólver usado pelo suspeito
Polícia
Morto em confronto estava com revólver e drogas em apartamento em Campo Grande
Carnes estavam impróprias para consumo
Polícia
Açougueiro é preso e polícia recolhe duas toneladas de carne impróprias no Rita Vieira