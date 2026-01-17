Rapaz é assassinado a tiros em frente a tabacaria de Dourados

Leandro Cáceres Quintana, de 22 anos, foi assassinado a tiros na noite desta sexta-feira, dia 16, enquanto estava em frente a uma barbearia, no Parque das Nações, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

O irmão da vítima estava em uma distribuidora ao lado de onde as pessoas estavam consumindo bebida alcoólica, e ao escutar os disparos, efetuado por um dos integrantes do grupo, encontrou Leandro caído no chão.

Segundo o site Ligado na Notícia, a vítima foi socorrida pelo irmão, que colocou em um carro e encaminhou para atendimento em uma unidade de saúde.

Porém, um amigo que também esteve socorrendo Leandro, percebeu que ele chegou sem pulso a UPA.

A mãe de Leandro também contou que ouviu o disparo ao sair de casa, que fica perto do local. Ela encontrou o filho ferido no chão e viu um projétil próximo ao corpo. A munição foi recolhida e entregue aos policiais que atenderam a ocorrência.

O caso foi registrado como homicídio e será investigado pela Polícia Civil.

