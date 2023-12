Rapaz é assassinado com 13 tiros em saída de boate no Vilas Boas

Marcos Paulo Pereira Valdez, de 29 anos, foi assassinado na madrugada deste domingo (10) com pelo menos 13 disparos após sair de uma boate, na Avenida Três Barras, no bairro Vilas Boas, em Campo Grande. No atentado, um homem, de 30 anos, também acabou ferido com um tiro no tórax e uma garota, de 19 anos, apresentava lesões, mas sem relação com o ataque a tiros.

Pelo menos três suspeitos agiram e fugiram em um Honda Civic, de cor clara, instantes após o atentado, conforme explicou a esposa de Marcos, que afirmou que estava na boate na companhia de amigos e familiares.

Segundo o boletim de ocorrência, todos estavam na boate e por volta das 1h da manhã, decidiram deixar o local e ao se aproximar da caminhonete Toyota Hilux, que estava estacionada em um terreno ao lado do estabelecimento para poderem ir embora, foram surpreendidos pelos suspeitos.

Os três saíram do Honda Civic que estava estacionado ao lado da caminhonete e efetuaram diversos disparos contra Marcos, utilizando de armamento de calibres 9 milímetros e .380.

Marcos Paulo morreu na hora, enquanto o homem atingido foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande, onde está consciente e orientado, passando por exames médicos na área vermelha do hospital.

A garota estava com uma possível fratura o cotovelo e estava se queixando de fortes dores, onde também foi encaminhada para a Santa Casa. Porém, o Batalhão de Choque, na averiguação dos fatos, constatou que ela não estava ferida em razão do atentado.

O Batalhão de Choque ficou responsável pela ocorrência e isolamento da área até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica para realizarem os trabalhos de praxe.

O caso foi registrado como homicídio qualificado pela traição de embosca na forma tentada, homicídio qualificado pela traição de emboscada, homicídio doloso se o crime é praticado por duas ou mais pessoas e lesão corporal dolosa na delegacia de plantão.

