Rapaz é assassinado com tiro no peito após discussão com homem em Rio Verde

Paulo Sérgio Vergílio Martinez, de 30 anos, foi assassinado com um tiro no peito logo após se envolver em uma possível discussão com um homem, não identificado, na noite deste sábado, dia 8 de novembro, em Rio Verde de Mato Grosso.

O suspeito não foi localizado até o momento, mas relatos apontam que o caso pode ter sido motivado por ciúmes do atirador em relação à namorada e a vítima.

Segundo detalhes divulgados pelo site Rio Verde News, Paulo havia chegado recentemente de Corumbá e estava hospedado em um quarto alugado na casa de um homem.

O locatário do quarto teria dito que o possível suspeito seria o vizinho, no qual é conhecido por ter um ciúme exagerado da namorada. Durante o sábado, inclusive, a vítima, o suspeito e a namorada dele passaram o dia ingerindo bebida alcoólica.

Ainda conforme o site local, o homicídio pode ter acontecido após uma discussão envolvendo os dois homens, já que a mulher não estava no local no momento dos fatos.

Martinez foi atingido com um tiro no peito, que acertou seu coração. Ele foi encontrado na rua Terenos, próximo ao cruzamento com a rua Porto Alegre, ajoelhado e com o rosto voltado para o chão. Ele foi socorrido ainda com vida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu e faleceu minutos após dar entrada na unidade hospitalar.

A Polícia Militar e a Polícia Civil realizaram diligências, mas não encontraram o suspeito até o momento.

