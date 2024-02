Rapaz é atacado a garrafadas por desafeto e tem crânio fraturado no Jardim Pênfigo

Rapaz, de 31 anos, foi internado na Santa Casa após ser espancado com garrafadas pelo seu desafeto na noite desta quarta-feira (14), no Jardim Pênfigo, em Campo Grande. Os golpes provocaram uma fratura no crânio e laceração na pele.

Segundo informações do boletim de ocorrência, apesar dos ferimentos, a vítima conseguiu conversar com os policiais militares e explicar toda a situação que o levou a estar internado no hospital.

Em sua versão, o homem afirmou que estava próximo a um bar do bairro, quando visualizou seu desafeto de uma partida de futebol. Quando o suspeito o encontrou, foi em sua direção e passou a desferiu golpes de garrafa de vidro contra a cabeça da vítima.

Após as agressões, o suspeito fugiu e até o momento não foi localizado. Sobre as características, a vítima apenas relatou que o agressor seria alto, forte e com a bochecha parecida com a do Quico, personagem do 'Chaves'.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na delegacia de plantão.

