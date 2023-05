Rapaz é atropelado por carro após suposta discussão no trânsito no Colibri

Um motociclista, de 29 anos, foi encaminhado com ferimentos para uma unidade de saúde logo após ser atropelado por um carro na rua Jose Carlos Silveira Nantes, no Jardim Colibri, em Campo Grande. A suspeita é que a ação do veículo teria sido provocada após uma suposta discussão no trânsito.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima seguia pela via em uma Honda Titan, quando um Ford Fiesta Sedã, de cor cinza, teria o atropelado de forma "intencional".

Com o impacto, o rapaz e a motocicleta foram arremessados contra um muro de uma residência. A vítima ficou com ferimentos pelo corpo e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar esteve pelo local e recebeu as informações dos militares do Corpo de Bombeiros, que ficaram no acidente. A motocicleta foi entregue para um amigo.

O caso, no entanto, foi registrado como tentativa de homicídio na (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também