Rapaz é baleado enquanto tomava 'cervejinha' com a mãe e os amigos no Danubio Azul

Jovem, de 25 anos, foi baleado enquanto tomava uma ‘cervejinha’ com a mãe e os amigos durante a madrugada de sábado (15), na Rua Alitalia, região da Vila Danubio Azul, em Campo Grande.

Consta no boletim de ocorrência que a Polícia Militar foi acionada para fazer a averiguação de uma lesão corporal por arma de fogo, que teria dado entrada no Centro Regional de Saúde (CRS) Nova Bahia.

O rapaz contou a equipe que estava bebendo com a mãe e os amigos quando, por volta de meia noite, ouviu três ‘estampidos’ de disparo. Em seguida, sentiu seu braço ser atingido.

Vizinhos teriam relatado ainda que os tiros teriam sido deflagrados de dentro de um carro preto, porém o veículo não pode ser identificado pois ninguém conseguiu anotar a placa ou ver a marca e o modelo do mesmo. Após efetuar os disparos, o veículo teria saído as pressas.

Durante atendimento do caso, a guarnição conversou com a equipe médica, sendo informados de que o paciente estava com dois ferimentos no braço direito, onde havia sido feito curativo. Naquele momento, ele aguardava apenas transferência para a Santa Casa, onde passaria por exame de raio x, para definir se o projétil atravessou ou não seu braço. No hospital ele faria ainda os demais procedimentos médicos.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como lesão corporal dolosa.

