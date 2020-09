Rapaz é baleado no pescoço no Jardim Centro Oeste

Um rapaz de 22 anos foi baleado no pescoço na madrugada desta segunda-feira (7), no Jardim Centro Oeste, em Campo Grande. A vítima teria relatado que não sabe o motivo do disparo e nem quem seria o autor.

Conforme o boletim de ocorrência, o rapaz estava na rua Marajoara, em uma rua do bairro, quando foi baleado. O Corpo de Bombeiros foi acionado e quando chegaram ao local a vítima estava consciente e orientada. Foi realizado os primeiros atendimentos e o rapaz foi encaminhado para a Santa Casa.

Em depoimento a polícia, o homem afirmou que desconhece a autoria do crime e motivação. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, como homicídio simples na forma tentada.

