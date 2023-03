Um rapaz, de 25 anos, foi atingido por um disparo na perna esquerda durante o domingo (12) logo após fugir de uma tentativa de sequestro na região do Conjunto União, em Campo Grande. Ele foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava pedalando pela rua Dorival Dussel com a rua Paulo Hideo Katayama, quando houve a abordagem dos ocupantes em um Fiat Uno que o questionaram sobre conhecer outra pessoa, mas ele respondeu negativamente.

Diante da resposta, o rapaz foi puxado para dentro do carro em uma tentativa de sequestro, mas conseguiu se desvencilhar e sair correndo, quando foi atingido por um dos tiros, que pegou em sua perna, na altura da coxa, e transfixou.

A mãe da vítima ajudou no socorro do filho e relatou para a Polícia Militar que o rapaz é usuário de droga, mas não possui passagens e nem conhecia os autores. Os militares retornaram para o local, mas testemunhas disseram que apenas ouviram os disparos.

O caso foi registrado como lesão corporal na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também