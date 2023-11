Rapaz é cercado por dupla, espancado e esfaqueado no Nova Lima

Rapaz, de 26 anos, precisou de atendimento médico no final da tarde desta terça-feira (14), após ser espancado e esfaqueado por duas pessoas em uma via do bairro Nova Lima, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou que os suspeitos estavam o chamado por 'Rodrigo', o que não seria seu nome, e de repente começaram a agredi-lo.

Mas que em dado momento da agressão, o rapaz recebeu uma facada que atingiu a sua axila do lado esquerdo. Socorrido pelo Corpo de Bombeiros, a vítima não soube dizer quem seriam os suspeitos, nem por qual motivo houve o ataque.

A Polícia Militar esteve no local também acompanhando o atendimento e colheu os detalhes sobre fato para o registro policial.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na delegacia de plantão.

