Rapaz é contratado por aplicativo para fazer corrida e desaparece

A namorada de Lucas Oliveira, de 25 anos, motorista de aplicativo, procurou a polícia de Campo Grande, durante a madrugada desta sexta-feira (23) depois dele desaparecer após a contratação de uma corrida.

O rapaz é pardo, tem um pino no punho, magro, sem tatuagens, aproximadamente 1,85 de altura e cabelos pretos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Lucas estava prestando serviços para uma advogada em Campo Grande, e já teria feito outras três corridas até São Paulo para a cliente.

Na última quarta-feira (21), ele teria sido contratado para ir até o estado paulista novamente. Durante a viagem, o motorista de aplicativo teria respondido as mensagens de Karol Alves de uma forma estranha, segundo ela.

Karol conta que em seguida, ele parou de responder as mensagens e retirou a foto do perfil do WhatsApp. Para informações sobre o paradeiro de Lucas, basta ligar no 190 ou nos telefones 67 991637742, 67991289127 ou 67992040002.

Deixe seu Comentário

Leia Também