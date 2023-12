Rapaz é deixado desacordado em hospital após ser esfaqueado na Capital

Rapaz, de 22 anos, foi socorrido durante a tarde deste domingo (17) após ser esfaqueado por um desconhecido em Campo Grande. Ele foi deixado desacordado na Santa Casa após resgatado por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima afirmou para a Polícia Militar que estava bebendo com um amigo, mas não deu maiores detalhes sobre onde e em que momento aconteceu o crime.

Ele ressaltou que não se recorda do momento em que foi atacado ou por quem foi golpeado, fato que causou a lesão - o local do ferimento não foi detalhado no registro.

A Polícia Militar colheu os únicos detalhes repassados pela própria vítima e realizou o registro da ocorrência na delegacia de plantão.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

