Polícia

Rapaz é deixado por amigo no Hospital Regional alegando ter sofrido atentado a tiros

Porém, equipe médica que atendeu a vítima não encontrou ferimentos compatíveis aos disparos

10 novembro 2025 - 09h23
Hospital Regional de Mato Grosso do SulHospital Regional de Mato Grosso do Sul   (Divulgação/HRMS)

Rapaz, de 28 anos, foi deixado por um amigo nas dependências do Hospital Regional, em Campo Grande, alegando ter sido ferido a tiros, após ser alvo de um atentado em uma rua do bairro Aero Rancho, em Campo Grande, na noite deste domingo, dia 9.

Porém, chama atenção o fato da equipe médica não ter encontrado nenhum ferimento provocado pelos disparos, apenas um corte no supercílio, incompatível com um tiro.

Segundo as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pela equipe médica e esteve na unidade hospitalar para tentar conversar com a vítima, que apresentava condições instáveis de fala e consciência.

Ele teria dito que dois homens em uma motocicleta passaram e atiraram nele.

O rapaz apenas detalhou que teria sido alvo de um suposto atentado no Aero Rancho, mas não conseguiu dizer com exatidão a rua. Antes disso, a PM já havia atendido uma ocorrência de um disparo de arma de fogo na rua Flor de Maio.

Contudo, a ocorrência não era a mesma. O amigo que deixou o rapaz no hospital não foi localizado.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

