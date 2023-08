Rapaz é encontrado morto com poça de sangue na Vila Cidade Morena

Rapaz, de 24 anos, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (25) em uma residência na Vila Cidade Morena, em Campo Grande. A principal suspeita, apesar da grande quantidade de sangue encontrada, é que a vítima tenha tido uma overdose, pois era usuário de drogas.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado para tentar reverter o quadro clínico, mas a vítima já estava sem os sinais vitais.

Segundo apurado pela reportagem, logo pela manhã, dois carros teriam chegado na residência onde o rapaz estava e chegou a ser jurado de morte.

No entanto, teve sua vida 'poupada' pelos "assassinos" por conta dos filhos pequenos que estavam no imóvel.

O caso será investigado como morte a esclarecer pela 4° Delegacia de Polícia Civil. A Polícia Científica e a Polícia Militar também estiveram pelo local dos fatos.

