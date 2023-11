Rapaz é encontrado morto na varanda de casa em Iguatemi

Lucas Fernando Da Silva Cavalcante foi encontrado morto na varanda de casa durante as primeiras horas da manhã desta terça-feira (28), na Rua Fernando Adiodato Da Silva região do bairro Vila Nova Esperança, na cidade de Iguatemi.

Segundo o registro policial, as equipes da Polícia Militar foram acionadas para ir até o local, pois na área da residência havia o corpo de uma pessoa que aparentava estar sem sinais vitais. Ao chegar no local, os militares confirmaram as informações.

A Perícia de Naviraí e a Polícia Civil do município de Iguatemi foram acionadas. Durante os levantamentos iniciais sobre o caso, acabou sendo constatado que a porta da sala da residência e a do quarto estavam arrombadas.

O rapaz tinha marcas pelo corpo produzidas por um objeto cortante, mas não teria sido possível precisar qual seria a arma usada.

O caso acabou então sendo registrado como homicídio simples na Delegacia de Polícia Civil do município.

