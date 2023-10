Rapaz é esfaqueado em supermercado enquanto fazia compras com a esposa

Jovem, de 22 anos, foi esfaqueado no braço dentro de um supermercado enquanto fazia compras com a esposa. O caso aconteceu no bairro Dom Bosco, em Corumbá, no final da tarde de sexta-feira (20).

Conforme o registro policial, a vítima e a mulher compravam fraldas quando o agressor apareceu do nada e tentou acertar seu rosto. No entanto, o homem conseguiu desviar a tempo, se defendendo com o braço e causando a lesão.

Já no pronto-socorro municipal, o rapaz contou para a Polícia Militar que o autor mora no bairro Cervejaria. Porém, ele se recusou a dar mais informações e o motivo do ataque não é mencionado no boletim de ocorrência, segundo o site Diário Corumbaense.

Após o atendimento no local, as equipes policiais registraram o caso como lesão corporal dolosa, na delegacia do município.

