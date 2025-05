Rapaz é esfaqueado na cabeça e suspeita de ex-marido em Campo Grande

Rapaz, de 28 anos, procurou a casa de uma amiga no Paulo Coelho Machado, em Campo Grande, para pedir ajuda após ser esfaqueado na cabeça durante a madrugada deste sábado (17).

Segundo consta no boletim de ocorrência, a amiga relatou para a equipe da Polícia Militar que a vítima apareceu sangrando e pedindo socorro, onde dizia que foi deixado no local por indivíduos desconhecidos.

O jovem não conseguia passar as informações com exatidão, mesmo estando consciente, mas em relação à agressão sofrida, suspeita que o ex-marido possa ser o responsável, por estava perseguindo ele e não aceitar o fim do relacionamento.

A vítima ainda disse que ouviu disparos de arma de fogo próximo ao cruzamento da Avenida dos Cafezais com a Rua Marajoara.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou os primeiros atendimentos, indicando que a vítima tinha uma lesão grave na cabeça. O paciente foi levado para a Santa Casa.

Na delegacia, o caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

