Rapaz é esfaqueado no tórax após se desentender com amigo no Jardim Imá

Rapaz, de 20 anos, precisou ser encaminhado para a Santa Casa durante a madrugada desta sexta-feira (1°), após receber uma facada no tórax de um suspeito, enquanto conversava e bebia com um grupo de amigos no Jardim Imá, em Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima relatou que estava na companhia de sua amiga e de um casal de conhecidos.

Porém, em determinado momento, após o uso de bebida alcoólica, a vítima e uma dessas pessoas começaram a discutir, quando suspeito pegou uma faca e golpeou o tórax do jovem, que não soube informar o motivo da agressão.

A Polícia Militar foi acionada e realizou rondas pela região, porém, sem sucesso na tentativa de localizar o suspeito. Até o momento da realização do registro policial, não havia informações sobre o quadro de saúde da vítima.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na delegacia de plantão.

